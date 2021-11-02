Kartepe Çepni Mahallesi Hüseyin Top Sokak adresinde ikamet eden SGK emeklisi Fevzi Sarı (66) KOAH nedeniyle vefat etti. Evlive 3 çocuk babası olan Fevzi Sarı'nın cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.