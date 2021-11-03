İzmit Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi adresinde ikamet edenPetkim’den emekli merhum Nizamettin Karakoyun’un eşi Fatma Karakoyun(65)koah nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Karakoyun’un cenazesi Avluburun Yukarı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.