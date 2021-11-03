İzmit Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak adresinde ikamet eden nakliyeci merhum Ömer Ayvaz’ın eşi Mübeccel Ayvaz(98)felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Mübecel Ayvaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.