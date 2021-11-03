İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Mehtap Sokak adresinde ikamet eden Nuh Çimentodan emekli Abdurrahman Düzgün’ün eşi Zeynep Düzgün(66) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zeynep Düzgün’ün cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.