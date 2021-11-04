Kartepe Maşukiye Milli Egemenlik Caddesi adresinde ikamet eden Goodeyardan emekli Dursun Yener (87) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Dursun Yener’in cenazesi Bağdat Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.