Derince Çınarlı Mahallesi Koza Sokak adresinde ikamet eden PTT’den emekli merhum Nusret Bozkurt’un eşi Fatma Bozkurt (65) şeker rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Bozkurt’un cenazesi Tavşantepe Cemevinden alınarak Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.