Derince Çenedağ Mahallesi Çağlar Sokak adresinde ikamet eden Ford Otosan personellerinden Nurgül Güneşer (44) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Nurgül Güneşer’in cenazesi İmam Hüseyin Cemevinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.