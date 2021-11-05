İrfan Gökdağ
İzmit Yasıbağ Mahallesi’nde ikamet eden, çiftçi, 5 çocuk babası İrfan Gökdağ (63) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Gökdağ’ın cenazesi Mandıra Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İzmit Yasıbağ Mahallesi’nde ikamet eden, çiftçi, 5 çocuk babası İrfan Gökdağ (63) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Gökdağ’ın cenazesi Mandıra Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.