Körfez Güney Mahallesinde ikamet eden Körfez Belediyesinin kurucularından emekli esnaf Feruzan Turan(79)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan Turan ve emekli kaymakam vekili Ayhan Turan ile birlikte 6 çocuk babası olan Feruzan Turan’ın cenazesi, ikindi namazında Hacı Muharrem Camiinden alınarak Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.