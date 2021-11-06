Feruzan Turan
Körfez Güney Mahallesinde ikamet eden Körfez Belediyesinin kurucularından emekli esnaf Feruzan Turan(79)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan Turan ve emekli kaymakam vekili Ayhan Turan ile birlikte 6 çocuk babası olan Feruzan Turan’ın cenazesi, ikindi namazında Hacı Muharrem Camiinden alınarak Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.