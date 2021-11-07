İzmit Çubuklu Osmaniye Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi'nde ikamet eden Melek Gürkan(72) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Merhum Muzaffer Gürkan'ın eşi ve 4 çocuk annesi Melek Gürkan'ın cenazesi öğlen namazına müteakip Çubukluosmaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.