Kartepe Gazi Mahallesi Aybahar Sokak'ta ikamet eden Sebahattin Güncan(64) kalp krizi sebebiyle vefat etti. SGK emeklisi ve 3 çocuk babası Sebahattin Güncan'ın cenazesi öğlen namazına müteakip Merkez Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.