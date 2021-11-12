İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Kıran Sokak üzerinde ikamet eden Dr. Hayri Aktaş’ın eşi, Dr. Murat Aktaş ve Deniz Erten’in anneleri Nurten Aktaş (86) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Aktaş’ın cenazesi ikindi namazında Akşemsettin Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.