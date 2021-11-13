İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesinde ikamet eden emekli madenci merhum KüçükağaAltuntaş’un eşi Nazmiye Altuntaş (80) Covid-19 nedeniyle tedavi yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Veteriner Hekimler Odası eski başkanı olan serbest veteriner hekim Orhan Altuntaş ile birlikte 4 çocuk annesi olan Nazmiye Altuntaş’ın cenazesi Kuruçeşme Kapalı pazar yerinde kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.