Nazmiye Altuntaş
İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesinde ikamet eden emekli madenci merhum KüçükağaAltuntaş’un eşi Nazmiye Altuntaş (80) Covid-19 nedeniyle tedavi yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Veteriner Hekimler Odası eski başkanı olan serbest veteriner hekim Orhan Altuntaş ile birlikte 4 çocuk annesi olan Nazmiye Altuntaş’ın cenazesi Kuruçeşme Kapalı pazar yerinde kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.