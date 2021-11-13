Derince Dumlupınar Mahallesi Cantekin Sokak adresinde ikamet eden Devlet Demir yollarından emekli merhum İsmail Erkal’ın eşi Emine Erkal(65) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Erkal’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.