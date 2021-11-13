İzmit Kadıköy Mahallesi Reşit Paşa Sokak üzerinde ikamet eden Seka emeklisi Nihat Yılmaz (84) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Nihat Yılmaz’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.