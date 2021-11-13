İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum İrfan Efe’nin eşi Sadet Efe(67) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Sedat Efe’nin cenazesi Arpalık İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.