Gebze Hürriyet Mahallesi 2055 Sokak'ta ikamet eden Altune Benliçe(82) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Çitfçi Mehmet Benliçe'nin eşi ve 4 çocuk annesi Altune Benliçe'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Veysel Karani Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli mezarlığında toprağa verildi.