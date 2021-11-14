Kandıra Hediyeli Mahallesi Hediyeli Merkez Küme Evlerinde ikamet eden Ayşe Akalın (90) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Merhum çitfçi Mustafa Akalın'ın eşi ve 3 çocuk annesi Ayşe Akalın'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Hediyeli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hediyeli Mezarlığında toprağa verildi.