Kartepe Rahmiye Mahallesi Beşik Sokak'ta ikamet eden Gülüstan Gezer(77) Covit-19 sebebiyle vefat etti. Emekli Nesin Gezer'in eşi ve 10 çocuk annesi Gülüstan Gezer'in cenazesi ikindi namazına müteakip Kartepe Gasilhane Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından RahmiyeYeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.