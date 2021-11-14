Gebze İnönü Mahallesi 1942 Sokak'ta ikamet eden Güneş Kaya(78) Covit-19 sebebiyle vefat etti. Çiftçi İdris Kaya'nın eşi ve 7 çocuk annesi Güneş Kaya'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığında toprağa verildi.