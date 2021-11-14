Derince Çınarlı Mahallesi Altay Sokak'ta ikamet eden Hanife Öztürk(85) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Çiftçi Mehmet Öztürk'ün eşi ve 4 çocuk annesi Hanife Öztürk'ün cenazesi öğlen namazına müteakip Şentepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şentepe Mezarlığında toprağa verildi.