İzmit Durhasan Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Hasan Şahin’in eşi Behiye Şahin(80) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Behiye Şahin’in cenazesi Durhasan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.