İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden, elektrik ustası ve Koruma fabrikasından emekli Fuat Zekeriya Sağlam(90)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fuat Zekeriya Sağlam’ın cenazesi Tepeköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKent Mezarlığında toprağa verildi.