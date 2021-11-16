Derince Yenikent Mahallesi Menekşe Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Hilmi Ünlü’nün eşi Gülseren Ünlü (60) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Gülseren Ünlü’nün cenazesi Derince Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanŞehitlik Mezarlığında toprağa verildi.