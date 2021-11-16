Derince Sırrıpaşa Mahallesi Zümrüt Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Hüseyin Gökbayrak(79)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Gökbayrak’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanŞehitlik Mezarlığında toprağa verildi.