Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi Bahriye Üçok Sokak adresinde ikamet eden İSU’dan emekli,Değirmenderespor’un eski kaptanı Memet Eslek(52)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan MemetEslek’in cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanMerkez Mezarlığında toprağa verildi.