İzmit Malta Mahallesi Onur Sokak adresinde ikamet eden Denizcilik İşletmelerinden emekli Niyazi Tözüm (72) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Niyazi Tözüm’ün cenazesi Ayaztepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKent Mezarlığında toprağa verildi.