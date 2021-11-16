İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Gölcük Tersane Komutanlığından emekli Refik Yasak(72)akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Refik Yasak’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKent Mezarlığında toprağa verildi.