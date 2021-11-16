İzmit Yuvam Akarca Konutlarında ikamet eden Petkim’den emekli merhum Şahabettin Tez’in eşi Sevim Tez(88)Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevim Tez’in cenazesi Akarca Secde Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKent Mezarlığında toprağa verildi.