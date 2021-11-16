Başiskele Atakent Mahallesi Atayurt Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi İrfan Baş(86)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan İrfan Baş’ın cenazesi Karapınar Aşağı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKarapınar Mezarlığında toprağa verildi.