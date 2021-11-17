Derince Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli güvenlik şefi Ahmet Önder (71) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Önder’in cenazesi Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.