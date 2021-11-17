Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi adresinde ikamet eden İstanbul Kıraathanesi işletme sahibi emekli Cüneyt Demirtaş (48) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Cüneyt Demirtaş’ın cenazesi Sopalı Çiftliği Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.