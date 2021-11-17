Kandıra Kurtyeri Kızıltepe Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Erhan Sevil (47) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan ve Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Şube Müdürü Zafer Sevil’in kuzeni olan Erhan Sevil’in cenazesi Yukarı Kurt Yeri Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtyeri Mezarlığında toprağa verildi.