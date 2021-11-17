İzmit Gültepe Yaman Sokak adresinde ikamet eden yurt dışından emekli İbrahim Atuk (85)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Atuk’un cenazesi Hicret Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.