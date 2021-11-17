İzmit Yeşilova Mahallesi Ebedi Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Hasan Altınay’ın eşi Şerife Altınay (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şerife Altınay’ın cenazesi Karaağaç Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.