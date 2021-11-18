İzmit Zabıtan Mahallesi Turist Sokak adresinde ikamet eden esnaf merhum Kenan Arslan’ın eşi Elif Arslan(76)böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Elif Arslan’ın cenazesi Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKent Mezarlığında toprağa verildi.