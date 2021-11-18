İzmit Hacıhasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi adresinde ikamet eden Bakırcılar çarşısı eski esnaflarından Keklik Kebap’ın sahibi, Park İşkembe Lokantasının kurucusu Hasan Yurtsever(92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Yurtsever’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanBağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.