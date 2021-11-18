Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi adresinde ikamet eden, 1994-1999 yılları arasındaUzunçiftlik Belediye başkanlığını yapan Osman Demiröz(85)çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Osman Demiröz’ün cenazesiUzunbeyCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanUzunbey Mezarlığında toprağa verildi.