İzmit Tavşantepe Mahallesi Emel Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Rıfkı Gümüş(68) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Rıfkı Gümüş’ün cenazesi SüverlerCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanSüverler Mezarlığında toprağa verildi.