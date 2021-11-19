İzmit Alikahya Çamlıyayla Caddesi üzerinde ikamet eden emekli çiftçi Hüseyin Kesgin’in eşi, 6 çocuk annesi Rabia Kesgin (93) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Cenazesi öğle namazında Boşnaklar Camii’nden alınarak Boşnaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.