İzmit Serdar Mahallesinde ikamet eden eski berberlerden Mehmet Koygun un eşiAyten Koygun(72)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayten Koygun’un cenazesiKöprübaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.