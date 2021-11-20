İzmit Turgut Mahallesi Camiarkası Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Ali Mazak(92)çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Mazak’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.