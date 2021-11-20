Gölcük Kavaklı Mahallesi 71. Sokak adresinde ikamet eden emekli polis merhum İlyas Yılmaz’ın eşi Güldane Kül Yılmaz(85)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan GüldaneKül’ün cenazesi Kavaklı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.