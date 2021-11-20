Derince Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden Petkim emeklisi Mesut Sağnak (63) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Sağnak’ın cenazesiYıldızevlerCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.