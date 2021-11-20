İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğünden emekli Süleyman Karaosmanoğlu (64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Süleyman Karaosmanoğlu’un cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.