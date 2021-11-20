Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Selahattin Ulusu (85) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Selahattin Ulusu’nun cenazesi İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.