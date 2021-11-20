Başiskele Paşadağ Mahallesi Nebi Sokak adresinde ikamet eden malulen emekli Türkan Özkan(78)beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Türkan Özkan’ın cenazesi Yuvacık Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatih Mezarlığında toprağa verildi.