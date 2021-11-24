Nazmi Tirben
İzmitlilerin yakından tanıdığı, Kartepe Peyzaj Firması sahibi Ziraat Mühendisi Nermin Tirben’in eşi, Nazmi Tirben yaşamını yitirdi. Sosyal yaşama katkıları ile kültür ve sanata olan düşkünlüğü ile tanınan, Hassas Boru Şirketi Kurucu ortaklarından Nazmi Tirben (73) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Tirbe’nin cenazesi yarın toprağa verilecek (Perşembe)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.