İzmitlilerin yakından tanıdığı, Kartepe Peyzaj Firması sahibi Ziraat Mühendisi Nermin Tirben’in eşi, Nazmi Tirben yaşamını yitirdi. Sosyal yaşama katkıları ile kültür ve sanata olan düşkünlüğü ile tanınan, Hassas Boru Şirketi Kurucu ortaklarından Nazmi Tirben (73) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Tirbe’nin cenazesi yarın toprağa verilecek (Perşembe)