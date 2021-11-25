Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yolbilen Köyü'nde ikamet eden Ali Temür(88) yaşlılık sebebiyle vefat etti. SGK emeklisi ve 6 çocuk babası olan Ali Temür'ün cenazesi ikindi namazına müteakip Mimar Sinan Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığında toprağa verildi.