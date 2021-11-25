Kandıra Çerçii Mahallesi Avlanlı Mevkii Küme Evleri ikamet eden Huriye Özer (83) safra kesesi kanseri sebebiyle vefat etti. Merhum çiftçi Hüseyin Özer'in eşi ve 6 çocuk annesi olan Huriye Özer'in cenazesi ikindi namazına müteakipÇerçili Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çerçili Mezarlığında toprağa verildi.